التنمية المحلية تخصص مليار و200 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف بقنا وسوهاج

كتب أشرف عزوز

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ فى محافظتى قنا وسوهاج والممول جزئيا من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالى 457 مليون دولار ينفذ خلال الفترة الحالية 16 مشروعا عملاقا فى مشروعات الصرف الصحى المتكامل والتى تتضمن محطات معالجة وخطوط طرد وانحدار ومحطات رفع وشبكات فى عدة قرى ومدن بمحافظتى سوهاج وقنا.



وأضاف الوزير، أن البرنامج استجاب لتطلعات المواطنين فى المحافظتين ولبى احتياجاتهم التى أبدوها خلال جلسات التشاور وخصص أكثر من مليار ومائتى مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقنا وسوهاج، مضيفا أنه بعد انتهاء هذه المشروعات خلال أقل من 15 شهرا سترتفع معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحى فى المحافظتين بشكل غير مسبوق.



وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاهتمام بخدمات الصرف الصحى فى الصعيد يأتى فى سياق برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وفى إطار التكامل بين التوجهات التنموية للدولة المصرية، حيث أن خلق بيئة ممكنة وداعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية فى محافظات الصعيد يستوجب تطوير خدمات البنية الأساسية.



وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن التكليف الرئاسى بتحسين المستوى المعيشى للمواطنين والإرتقاء بجودة حياة الإنسان المصرى دفع البرنامج إلى التعامل مع أكثر المشكلات الخدمية إلحاحا وهى مشكلة الصرف الصحى.



وأشار الوزير إلى الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى الممولة من خلال البرنامج فى محافظتى قنا وسوهاج شهدت خلال الشهور الأخيرة تقدما ملحوظا حيث تتواصل الأعمال الإنشائية فى مشروعى الصرف الصحى بمركزى قفط ونقادة والتى تتضمن محطتى معالجة ستخدمان المركزين بالكامل، كما تتضمن عدد من محطات الرفع وخطوط الإنحدار والطرد والشبكات الداخلية.



وأكد الوزير أن مشروعى قفط ونقادة ينفذان بتكلفة إجمالية 332 مليون جنيه، ويخدمان حوالى 60 ألف مواطن فى المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم ربط باقى القرى التابعة للمركزين فى المراحل التالية على محطات المعالجة التى يجرى إنشائها ليصل عدد المستفيدن فيما بعد إلى أكثر من 400 ألف مواطن.



وأوضح اللواء شعراوى أن الأسبوع الحالى شهد الانتهاء من ترسية أضخم مشروع صرف صحى يجرى تنفيذه فى محافظة قنا بتكلفة 280 مليون جنيه، والمتمثل فى محطة معالجة تخدم 7 قرى بشمال قنا يستفيد منها بشكل مباشر 120 ألف مواطن، حيث سيتم ربط حوالى 40 ألف مواطن على محطة المعالجة خلال المرحلة الأولى، ثم يتوالى ربط باقى القرى فى المرحلة الثانية.



وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه فى محافظة سوهاج فقد انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى التى تنفذ المشروعات لصالح البرنامج من طرح 6 مشروعات من إجمالى 11 مشروعا بالمحافظة، مشيرا إلى أنه وفقا للجدول الزمنى الذى تم اعتماده، فمن المتوقع الانتهاء من كافة إجراءات الطرح والترسية وتسليم المواقع للمقاولين فى كامل مشروعات محافظة سوهاج خلال أقل من شهرين، على أن تدخل المشروعات مرحلة التشغيل خلال عام 2019.



وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يتابع بشكل مستمر معدلات التقدم فى تنفيذ مشروعات البرنامج، ويتدخل بشكل مباشر لإزالة أى معوقات لإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة، ويؤكد باستمرار على التنسيق الكامل بين كافة الوزارات.

وأشار إلى أن مشروعات الصرف الصحى الضخمة التى يجرى تنفيذها فى قنا وسوهاج تعد تجسيدا للتنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة المعنية فى هذا الصدد، حيث تتولى الهيئات التابعة لوزارة الإسكان كشركات مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مساعدة وزارة التنمية المحلية والمحافظات فى تنفيذ المشروعات، كما توفر وزارات التخطيط والمالية كل الدعم المطلوب فى هذا الصدد .











