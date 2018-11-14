التجارى وفا بنك يفوز بجائزة البلاتينيوم لأفضل بنك فى تمويل الشركات الصغيرة

كتب - أحمد يعقوب

أشادت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو فى مجموعة البنك العالمى، خلال منتدى «Global SME Finance Awards» حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد بمدريد في إسبانيا بالابتكارات والريادة المتميزة لـ 15مؤسسة مالية وشركات للتكنولوجيا المالية عبر العالم والتي تساهم في العمل علي تخفيض العجز المالى العالمى المقدر بـ 5,2 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبهذه المناسبة، فاز التجارى وفا بنك بهذه الجائزة المرموقة فئة البلاتينوم كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018. وتسلم هذه الجائزة كريم الإدريسى القيطونى، المدير التنفيذى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة التجارى وفا بنك بالمغرب.

ومن خلال تنظيم و إطلاق أول دورة من هذه الجوائز، فإن مؤسسة التمويل الدولية قد كرمت المؤسسات التي أطلقت منتجات أو خدمات مبتكرة موجهة لعملائها من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي حققت نتائج قوية على مستوى تمويل هذه المشروعات أو التي أبدعت في مجال الخدمات المالية الرقمية.

ولقد تمت المصادقة على الجوائز المقدمة خلال الملتقى الرابع السنوي للمنتدى بمدريد حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشراكة الدولية لمجموعة العشرين G20 للإدماج المالى. وتم اختيار الفائزين من ضمن مائة مرشح تم إختيارهم من قبل لجنة تحكيم يمثل أعضاؤها المؤسسات المالية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا المالية وبنوك التنمية.

ويحرص هذا المنتدى، الذي حضره عدد قياسي تجاوز600 مشارك من أكثر من 275 مؤسسة في 80 دولة، علي التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة واكتشاف كيف تساهم الابتكارات التكنولوجية والقوانين والأنظمة والشراكات في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

وصرح في هذا الصدد ماثيو جاميسر، الرئيس التنفيذي لجائزة التمويل العالمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلا: "أود أن أهنئ جميع الفائزين في الدورة الأولى لجوائز جلوبل فينانس التي تتوج أفضل المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية التي حققت نتائج متميزة في ما تقدمه وتقترحه من عروض المنتجات والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وإذا كان الفائزون متعددون، فإنهم يتقاسمون جميعا التزاما قويا ومشتركاً من أجل دعم المشروعات الصغيرة، هذه المؤسسات تعتبر مصدر إلهام لنا ولنظيراتها".







