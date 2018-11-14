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البنوك إجازة الثلاثاء المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:25 ص
البنوك إجازة الثلاثاء المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 نوفمبر 2018، بمناسبة المولد النبوى الشريف.
 
وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018.
 
 

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البنك المركزى

إجازة البنوك

المولد النبوى الشريف 2018

اليوم السابع بلس




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

بركة

لن يُرضى الرسول الكريم وقف العمل احتفالاً بذكراه العطرة

ما يُرضيه صلى الله عليه وسلم .. هو العمل والبناء والسعي في دروب الحياة .. وليس الخمول والنوم والكسل .. " وقل ( اعملوا ) فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " .. متى نتخلى عن ثقافة الكسل التي أدت الى تخلفنا عن ركب الأمم المتقدمة .. ؟؟؟

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