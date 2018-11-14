البنوك إجازة الثلاثاء المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف

كتب - أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 نوفمبر 2018، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018.