البنوك إجازة الثلاثاء المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 نوفمبر 2018، بمناسبة المولد النبوى الشريف.
وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018.
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بواسطة:
بركة
لن يُرضى الرسول الكريم وقف العمل احتفالاً بذكراه العطرة
ما يُرضيه صلى الله عليه وسلم .. هو العمل والبناء والسعي في دروب الحياة .. وليس الخمول والنوم والكسل .. " وقل ( اعملوا ) فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " .. متى نتخلى عن ثقافة الكسل التي أدت الى تخلفنا عن ركب الأمم المتقدمة .. ؟؟؟