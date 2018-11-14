الاتفاق على عقد أول قمة عربية أوروبية فى فبراير 2019 فى مصر

كتب مصطفى عنبر

أُطلقت بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، النسخة العربية من كتاب "دليل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن العمل الشرطي الذي يستهدي بالمعلومات".

وأكدت رانيا أوراغ، مديرة إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي بالجامعة العربية، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقتها مع الجانب الأوروبي وذلك من خلال مختلف آليات التعاون القائمة مع المنظمات الأوروبية وبحث ما تم انجازه من الارتقاء بالتعاون العربي الأوروبي والانتقال به إلي مرحله جديدة .

وقالت إنه تم الاتفاق علي عقد أول قمة عربية أوروبية خلال شهر فبراير عام 2019 في مصر، وذلك رغبة من الجانبين لإحداث نقلة نوعية في العلاقات بينهما في مختلف المجالات، لاسيما في ظل الفرص والتحديات المشتركة التي أضحت تربط الإقليمين أكثر من أي وقت مضي.

كما أكدت أهمية التعاون بين الجامعة العربية ومنظمه الأمن والتعاون في أوروبا، مشيرة إلى أنه يعد أحد هذه الآليات التي يسعي الجانبان العربي والأوروبي إلي تطويرها لتكتمل مسيرة التعاون الشاملة بينهما من خلال إقامة فاعليات وأنشطة مشتركة.

وأشارت إلى أن العلاقة بين المنظمتين أصبحت أكثر عمقا منذ عام 2011 حين التقي الأمينان العامان للمنظمتين بمقر الأمانة العامة، وتم خلال اللقاء الاتفاق علي تبادل الخبرات في مجالات عدة، من ضمنها ترجمة مجموعة مختارة من مدونات قواعد السلوك وافضل الممارسات.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق علي تنظيم ورشة عمل لتبادل الخبرات بين الجامعة ومنظمه الأمن والتعاون في أوروبا بمقر الجامعة العربية، بمشاركة خبراء من الـosce لتقديم عرض نظرائهم من الأمانة العامة للجامعة حول وثائق الـ osce والتي تم ترجمتها إلي اللغة العربية وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات متخصصة.

يذكر أنه تم عقد ورشة العمل الأولي لخبراء جامعة الدول العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2014، حيث افتتح الورشة الأمينان العامان للمنظمتين وتم عرض مدونات السلوك وأفضل الممارسات في عمل المنظمة المترجمة للغة العربية في مجالات الأسلحة الصغيرة والخفيفة ورسم سياسات هجرة فعالة في منطقه المتوسط والالتزام بالبعد الإنساني ومراقبة الانتخابات والمساواة بين الجنسين في الترشح للمناصب.

وأكدت الجامعة أن استمرار العلاقات بين الأمينين العامين للمنظمتين يعد مؤشرا هاما علي حجم التعاون القائم وكذلك علي الإرادة القوية لدي الجميع لمواصلة هذه المسيرة.

يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية التقي بأمين عام منظمه الأمن والتعاون في أوروبا نحو أربع مرات خلال الفترة القصيرة الماضية وآخرها كان في فيينا خلال فاعليات ورشة العمل الثانية لتبادل الخبرات مما يؤكد على سعي الجانبين إلي المزيد من التعاون في المستقبل.