الإنتاج الصناعى والاستثمار يفوقان التوقعات فى الصين

(رويترز)

كشفت بيانات اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعى للصين نما 5.9 %على أساس سنوى فى أكتوبر بينما زادت استثمارات الأصول الثابتة 5.7 %فى الشهور العشرة الأولى من العام ليفوق كلاهما التوقعات.

لكن مبيعات التجزئة زادت أقل من المتوقع الشهر الماضى.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع نمو إنتاج الصناعات التحويلية إلى 5.7 % من 5.8 %فى سبتمبر.

وكان من المتوقع تسارع نمو الاستثمار على نحو طفيف إلى 5.5 % فى الشهور العشرة الأولى من 5.4 %فى الفترة بين يناير وسبتمبر.

وزادت استثمارات القطاع الخاص فى الأصول الثابتة 8.8 %بين يناير وأكتوبر مقارنة مع زيادة 8.7 %فى الفصول الثلاثة الأولى من العام.

ويشكل الاستتثمار الخاص نحو 60 % من إجمالي الاستثمارات فى الصين.

وزادت مبيعات التجزئة 8.6 % فى أكتوبرعنها قبل عام. وتوقع المحللون زيادتها 9.1 %وهو ما يقل عن مستوى نمو سبتمبر البالغ 9.2 %.

وفي حين تنذر الرسوم الجمركية الأمريكية بمزيد من الضغوط على اقتصاد الصين المتباطئ بالفعل، حول صناع القرار في بكين تركيزهم فى الأشهر الأخيرة صوب إجراءات لتحفيز النمو شملت زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب والرسوم.

لكن المحللين يقولون إن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يبدأ الاقتصاد في التوازن.