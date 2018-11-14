الإعدام والمؤبد لـ5 إرهابيين فى ذى قار العراقية وضبط 15 بنينوى وكركوك

بغداد /أ ش أ/

قضت محكمة جنايات "ذى قار" العراقية بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 3 إرهابيين، والسجن المؤبد على إرهابيين اثنين، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة فى محافظات بغداد والأنبار وديالي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أوردته وكالة أنباء "واع" اليوم الأربعاء، أن "محكمة جنايات ذى قار نظرت قضايا 5 مدانين 3 منهم اشتركوا فى هجوم مسلح على محال الصاغة فى بغداد منطقة الشعب أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين بدوافع إرهابية، وحكمت عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت.. كما قضت بالسجن المؤبد بحق إرهابيين اثنين عن جريمة خطف وقتل والانتماء إلى تنظيم إرهابى مسلح فى محافظتى الأنبار وديالي.

وفى سياق متصل، أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، ضبط 14 إرهابياً ينتمون لتنظيم "داعش" فى محافظة نينوي، وفى كركوك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، ضبط إرهابى مطلوب فى منطقة "ليلان نزراوة"، ومن جهتها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اعتقال مجموعة إرهابية فى الفلوجة تنتمى لتنظيم "داعش" الإرهابي.