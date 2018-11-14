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الأرصاد: حالة الطقس البارد ستنتهى بداية من صباح الخميس

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:00 م
الأرصاد: حالة الطقس البارد ستنتهى بداية من صباح الخميس الأرصاد الجوية
كتب محمد شرقاوى
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن "حالة الطقس البارد ستنتهي بداية من صباح يوم الخميس بعد الساعات القليلة، وستكون هناك قلة في سقوط الأمطار في وجه بحري والقاهرة"،

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أنه "نركب بالتعاون مع القوات المسلحة ردارات للطقس لمعرفة موعد وكميات سقوط الأمطار ومكان سقوطها".

وتابع عبد العال، أن الأمطار ستنحصر في الغد على الوجه البحري، وستكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية ابتداءً من يوم السبت المقبل، مطالبًا السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة المائية.

 

 


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