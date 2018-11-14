اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل صندوق مصر السيادى.

الرئيس السيسى يوجه باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل صندوق مصر السيادى

الحكومة تقرر الثلاثاء المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

السيسى يوجه بتطوير وتعزيز قدرات وعائدات قناة السويس وتذليل العقبات أمام المستثمرين

وزير التموين: الدعم لا يصل لمستحقيه بدرجة كفاءة عالية فى الوقت الحالى

وفاة العقيد ساطع النعمانى ضحية إرهاب الإخوان خلال رحلة علاج بالخارج

غدا.. انطلاق أولى رحلات عمرة المولد النبوى بعد توقف 3 سنوات

غرق مركب صيد بالبحر الأحمر ونجاة 22 صيادا على متنه من الدقهلية

غدا.. طقس غير مستقر وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة

الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد للوصل الإماراتي في غياب 12 لاعبًا