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استقالة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم بالجزائر من منصبه

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:06 م
استقالة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم بالجزائر من منصبه وزير الخارجيه الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/
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أعلن جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى، الذى يرأسه الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الاستقالة جاءت لدواع صحي، حيث نقل ولد عباس لمستشفى عين النعجة العسكرى لإجراء فحوصات طبية وغادره فى وقت لاحق.

ويقود حزب جبهة التحرير الوطنى الائتلاف الحاكم فى الجزائر الذى يضم 4 أحزاب هى جبهة التحرير الوطنى "الافلان" والتجمع الوطنى الديمقراطى "الأرندي" وتجمع أمل الجزائر "تاج" والحركة الشعبية الجزائرية "ام بى ايه".

يذكر أن ولد عباس ولد فى عام 1934 بولاية تلمسان (غرب) ودرس الطب فى ألمانيا حيث تخرج عام 1964 ويشغل منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى منذ أكتوبر 2016 خلفا لعمار سعداني.

 


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حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم

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