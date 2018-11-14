كتب هانى الحوتى

أعلنت إحدى الشركات البحثية، عن ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بمصر إلى 1.5 مليار دولار بإجمالى 14 صفقة حتى الآن فى 2018، متجاوزة بذلك العشر صفقات المُبرمة في عام 2017 والتى بلغ إجمالى قيمتها 389 مليون دولار، وجاء هذا الرقم الضخم نتيجة لازدهار قطاعات الطاقة والتعدين والمرافق، حيث أن هذه القطاعات شهدت اثنتان من أكبر صفقات هذا العام، وهما استحواذ شركة "مبادلة للبترول" على حصة شركة "إينى" الإيطالية البالغة نسبتها 10 % في امتياز حقل "شروق" البحرى للغاز فى مصر والذى يضم حقل "ظُهر" للغاز الطبيعى، بالإضافة إلى استحواذ شركة النفط والغاز "سوكو إنترناشيونال" على شركة "ميرلون الفيوم للبترول".

وأضافت الشركة، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن صفقات الاستحواذ والاندماج العالمية، تأثرت بانخفاض تكلفة التمويل فى الاقتصادات المتقدمة والذى قلل من تكلفة الاقتراض للشركات في الأسواق الناشئة وكان هذا واضحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتفعت قيمة صفقات المنطقة من 15.9 مليار دولار فى عام 2017 إلى 23.4 مليار دولار في عام 2018 حتى الآن، ونتيجة لتحسن الاقتصاد الكلى، ارتفعت حصة مصر فى صفقات الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.3%، أى ما يعادل ضعف حصتها فى عام 2017 والتى بلغت 2.5%. كان عام 2017 ملئ بالأحداث فى مصر والتى شملت العديد من التحديات الاقتصادية المحلية التى القت بظلالها على الأرقام التى حققتها صفقات الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر.

وعلق حسين شكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار قائلاً "تمثل صفقات الاندماج والاستحواذ نشاط رئيسى لشركتنا والتى نتابع تطوراتها عن كثب، مضيفا :" نحن نؤمن بأن هذا هو التوقيت الأمثل لاستقطاب صفقات الاندماج والاستحواذ من أنحاء العالم لمصر فى ظل ما نشهده من استقرار للمناخ السياسى وتحسن المشهد الاقتصادي بشكل عام".