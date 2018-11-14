video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد ضحايا أسوأ حرائق غابات فى كاليفورنيا إلى 48 قتيلا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:51 ص
ارتفاع عدد ضحايا أسوأ حرائق غابات فى كاليفورنيا إلى 48 قتيلا حرائق كاليفورنيا
(رويترز)
إضافة تعليق

عثر يوم الثلاثاء على رفات ستة ضحايا آخرين داخل وحول بلدة اجتاحتها فى الأسبوع الماضي ألسنة اللهب فى شمال ولاية كاليفورنيا، ليرتفع إلى 48 عدد الوفيات فى كارثة حرائق الغابات التى صُنفت بالفعل كأسوأ حريق فى تاريخ الولاية من حيث عدد الوفيات والدمار الذى أحدثه.

وأعلن كورى هونيا رئيس مقاطعة بيوت أحدث عدد وفيات حريق كامب فاير فيما مشطت فرق من الطب الشرعي معها كلاب مدربة على اكتشاف الجثث موقعا تناثر فيه الرماد والأنقاض المتفحمة فى باراديس بولاية كاليفورنيا فى سفح جبل سييرا على بعد حوالى 280 كيلومترا إلى الشمال من سان فرانسيسكو.

وجاءت الجهود المكثفة لتحديد أماكن الضحايا في اليوم السادس لحريق أتى على أكثر من سبعة آلاف منزل ومبنى، بما فى ذلك معظم مساحة بلدة باراديس والتى كان يسكنها نحو 27 ألف شخص.

وكان هونيا قال في وقت سابق إن 228 شخصا مفقودون وإن مكتبه يعمل على تحديد مصير ما يقرب من 1300 شخص آخرين طلب أقاربهم البحث عنهم بشكل جيد.

واستطاعت فرق المكافحة إقامة خطوط عازلة لاحتواء ما يقرب من ثلث محيط الحريق الآخذ فى التوسع.

ولا يزال أكثر من 50 ألفا من سكان المنطقة يخضعون لأوامر إجلاء ولا يزال 15500 مبنى مدرجة كأماكن مهددة بالحريق.

غير أن مسؤولى الإطفاء قالوا إن تراجع الرياح ومستويات الرطوبة الأعلى سمحت لفرق الإطفاء بشق طريق وسط ألسنة اللهب.

والأنباء بخصوص حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا كانت أكثر تفاؤلا، فلم يؤد حريق وولزى فاير إلا لمقتل شخصين فقط ودمر أكثر من 400 مبنى وأدى إلى نزوح نحو 200 ألف شخص فى الجبال وسفوح الجبال قرب ساحل ماليبو إلى الغرب من لوس أنجلوس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى ظرف أسبوع.. أمريكا تنسى انتخابات الكونجرس.. ترامب دفن أخبار خسارة مجلس النواب.. إقالة سيشنز والشجار مع الصحفيين تقضى على احتفالات الإعلام.. حرائق كاليفورنيا والعقوبات على إيران تشد الرأى العام والسياسة

نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد دمار منازلهم فى حرائق كاليفورنيا

الشرطة الأمريكية: حريق كاليفورنيا الأكثر دموية فى تاريخ الولايات المتحدة

حرائق كاليفورنيا

حرائق الغابات

كاليفورنيا

اخر الاخبار

لوس أنجلوس




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة