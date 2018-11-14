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اختيار رئيس اتحاد الطلبة ونائبه على مستوى الكليات بجامعة بورسعيد.. اليوم

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:23 ص
اختيار رئيس اتحاد الطلبة ونائبه على مستوى الكليات بجامعة بورسعيد.. اليوم انتخابات الطلاب
بورسعيد - محمد فرج
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أكد الدكتور جلال سالم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بجامعة بورسعيد، أن الطلاب اليوم الأربعاء سوف يختارون رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

 

وقال، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن غدًا الخميس الانتهاء من العرس الديمقراطى الجامعى تمهيدًا لاختيار 7 لجان على مستوى الكليات، ومن بعدها اختيار رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.

 

وأضاف سالم، أن الجامعة بقياداتها المتمثلة فى الدكتور شمس الدين شاهين تعاملت مع الانتخابات بشفافية وصدق، مضيفًا: أننا نرحب باختيار الطلاب لمن يمثلهم لرفع شأن الجامعة دومًا نحو مستقبل مشرق.

         

 


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