اجتماع رباعى فى أبوظبى لبحث الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار بأفغانستان

كتب : أحمد جمعة

عقد في أبوظبى، أمس الثلاثاء، اجتماع رباعى في إطار الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار للدفع بعملية السلام في أفغانستان، ضم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان.

ووبحسب وكالة "وام" توصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات التى تؤدى إلى عملية المصالحة الشاملة فى أفغانستان، بما يخدم تطلعات الشعب الأفغانى.

وقد أعرب السفير زلماى خليل زادة المبعوث الأمريكى الخاص بالسلام فى أفغانستان، عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع.