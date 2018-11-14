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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:41 م
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إنقاذ 9 مهاجرين قبالة الساحل البريطانى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:21 م
إنقاذ 9 مهاجرين قبالة الساحل البريطانى مهاجرين
أ ف ب
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أنقذت السلطات البريطانية تسعة مهاجرين كانوا يحاولون عبور القنال الانجليزي على متن زورق مطاطي، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية الأربعاء، وذلك غداة وصول 17 مهاجرا إلى بريطانيا في مركب صيد مسروق.

وقالت سلطات البحرية "قرابة الساعة الرابعة فجرا  عبر ما يبدو إنه زورق مطاطي على متنه 9 اشخاص إلى انكلترا بعد أن انطلق على ما يبدو من كاليه".

وتم إرسال مروحية فرنسية لكن السلطات البريطانية اعترضت المركب قرب دوفر، بحسب سلطات البحرية.

وقال المسئولون الفرنسيون إن المجموعة تضم أطفالا وبالغين.

وكان 17 إيرانيا هم 14 رجلا وثلاثة قاصرين قد وصلوا الى دوفر الثلاثاء بعدما سرقوا مركب صيد من مرفأ بولون-سور-مير الفرنسي.

وقالت إينغريد باروت المتحدثة باسم سلطات البحرية في شمال فرنسا إن العبور "غير مسبوق" مشيرة إلى أن المهاجرين حاولوا سابقا التوجه في مراكب أصغر بكثير.

 


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مهاجرين

بريطانيا

القنال الانجليزي




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