"إنجاز مصر" والسفارة الأمريكية يطلقان برنامج الشركات المصرية الناشئة 2019

كتبت: إنجى مجدى

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة "إنجاز مصر" إطلاق برنامج Startup Egypt للشركات المصرية الناشئة، وهو أحد أكبر برامج إعداد رواد الأعمال في البلاد، وذلك في احتفال بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

وبحسب بيان صادر عن السفارة، الأربعاء، يتبنى برنامج Startup Egypt منهجًا مستدامًا طويل المدى لريادة الأعمال من خلال مشاركة الخريجين المتحمسين والمبدعين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 عامًا من أي مجال دراسي ممكن يملكون الحد الأدنى من الخبرة في الأعمال بهدف إحالتهم إلى رواد أعمال ناجحين بمشروعات جديدة مبتكرة تساهم في تنمية الاقتصاد القومي وتوليد فرص العمل.

وقالت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية، دوروثى شيا: "نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسة إنجاز مصر في دعم هذه الفرصة الرائعة للشباب المصرى لبث الروح فى أفكارهم الإبداعية، ومن خلال التدريب، والإرشاد، والتواصل سيساعد برنامج Startup Egypt 2019 على إطلاق مشروعات الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص فى مصر ".

وعلقت دينا المفتى، مُؤسِسة برنامج "إنجاز": "ستبدأ الجولة الثامنة من برنامج Startup Egypt في تلقي الطلبات من المرشحين من منتصف شهر نوفمبر الجاري، ونحن فخورون للغاية بأن هذا البرنامج ساعد في إطلاق 65 شركة ناشئة، حقق معظمها نجاحاً تجارياً هائلاً محليًا وإقليميًا وعالميًا ".

ويمثّل دعم السفارة الأمريكية في القاهرة لهذا المشروع جزءًا من جهود متواصلة لدعم تنمية الاقتصاد المصري والالتزام بمساعدة رواد الأعمال المصريين على بناء مشروعات ناجحة تدعم التوظيف والنمو الاقتصادي.