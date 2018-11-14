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إصابة مواطن صدمته سيارة ميكروباص على كورنيش النيل فى كوتسيكا بحلوان

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:28 م
إصابة مواطن صدمته سيارة ميكروباص على كورنيش النيل فى كوتسيكا بحلوان سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أصيب عامل فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بكورنيش النيل بمنطقة "كوتسيكا"، بكدمات وكسور فى مناطق متفرقة من جسده، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى القصر العيني، لإجراء الاسعافات اللازمة له.

البداية أثناء عبور "سعيد عشماوى" عامل 45 عامًا، الكورنيش فى الإتجاه القادم من ميدان التحرير ومتوجه إلى حلوان، وفوجئ بسيارة ميكروباص تسير بسرعة عالية ولم يستطع قائدها السيطرة عليها، مما أسفر عن اصطدامها به، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه.

تم نقل المصاب إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة، وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي عليه، إصابته بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من جسده، مع وجود نزيف داخلى، وتم ابلاغ شرطة النجدة بالحادث، وحرر محضر بالواقعة.


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