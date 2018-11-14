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إصابة فلاح بالتسمم إثر تناوله مبيد حشرى فى البحيرة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:47 ص
إصابة فلاح بالتسمم إثر تناوله مبيد حشرى فى البحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
فريق المحافظات
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أصيب فلاح بالتسمم إثر تناوله مُبيد حشرى "خاص بحفظ الغلال"، لمروره بحالة نفسية سيئة بقرية ابيوقا التابعة لمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة ، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة من مستشفى إيتاى البارود العام بوصول "عبد المنعم ش ع" 41 سنة فلاح مصاب بإدعاء تسمم فسفورى ولا يمكن استجوابه وتم حجزه بها تحت الملاحظة.
 
وبسؤال شقيقه السيد 28 سنة عامل، قرر بتناول شقيقه قرص لمُبيد حشرى "خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة حيث أنه يعانى من مرض نفسى وعصبى ويعالج منه منذ فترة وسبق إيداعه بمستشفى المعمورة للأمراض النفسية بالإسكندرية ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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