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إسبانيا: مشاركة رياضيين من كوسوفو فى الألعاب الأوليمبية لا يعنى اعترافنا ببلادهم

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:43 م
إسبانيا: مشاركة رياضيين من كوسوفو فى الألعاب الأوليمبية لا يعنى اعترافنا ببلادهم جوزيب بوريل - وزير خارجية إسبانيا
كتبت: إنجى مجدى
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ردا على ما أثير فى عدد من وسائل الإعلام حول مشاركة رياضيين من كوسوفو فى ألعاب أوليمبية مقامة فى أسبانيا، قالت وزارة الخارجية والتعاون الأسبانية أن مشاركة أولئك الرياضيين لا يعنى تغيير موقف مدريد من عدم الاعتراف باستقلال كوسوفو.
 
وفى بيان صادر عن الخارجية الاسبانية، اليوم الأربعاء، قالت إن السلطات الأسبانية قدمت كافة التسهيلات وسوف تستمر فى تقديمها لإتاحة مشاركة رياضيين يمثلون اللجنة الأوليمبية فى كوسوفو فى أية أحداث رياضية تقوم بتنظيمها اللجنة الأوليمبية الدولية – دون أن يغير ذلك من موقف أسبانيا بعدم الإعتراف باستقلال كوسوفو.
 
وأضافت أنه من أجل إحترام ميثاق اللجنة الأوليمبية الدولية وفى نفس الوقت من أجل إحترام موقفنا القانونى الذى يتجنب أى شكل من أشكال الإعتراف – تم إستخدام الوسائل والطرق التى تحقق ذلك مثلما تفعل بلدان أخرى مثل البرازيل وروسيا والصين وإندونيسيا بالإضافة إلى أربعة دول أوربية لا تعترف باستقلال كوسوفو.
 
فيما يتعلق ببطولة الكاراتيه الدولية المقامة فى مدريد الأسبوع الماضى، لم يتم رفض أى طلب لتأشيرة الدخول لأسبانيا لأن قنصلية سفارة أسبانيا فى مدينة سكوبى لم تتلقى أى طلب من رياضيين من كوسوفو للحصول على التأشيرة.
 
 
 
 
 

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اسبانيا

كوسوفو

الالعاب الاولمبية




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