إدانة رجل من أصل تونسى بتهم منها الإرهاب فى حادث طعن بمطار ميشيجان

(رويترز)

ذكر مسؤول قضائى أن محكمة اتحادية أمريكية أدانت رجلا باتهامات منها الإرهاب فيما يتعلق بحادث طعن ضابط شرطة فى مطار ميشيجان العام الماضي.

وقالت المحكمة إن هيئة محلفين فى فلينت بميشيجان أدانت عمر فتوحى (51 عاما) من إقليم كيبيك بكندا فى اتهامات القيام بعمل عنيف بمطار دولى ولإخلال بأمن المطار وارتكاب عمل إرهابي.

وأضافت المحكمة أن دفاع فتوحى لم يحضر الجلسة وأن هيئة المحلفين لم تستغرق أكثر من ساعة للتوصل إلى الحكم. وكان فتوحى دفع ببراءته وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضى فى المحكمة الجزئية الأمريكية للمقاطعة الشرقية بميشيجان.

ولم يرد محامو المتهم بعد على طلب للتعليق.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم فى السابع من مارس. ويواجه فتوحي، الذى يحمل الجنسيتين الكندية والتونسية، حكما يصل إلى السجن المؤبد وغرامة حدها الأقصى 250 ألف دولار عن كل تهمة.

وقالت السلطات إن فتوحى وجهت له فى الأساس تهمة العنف فى مطار دولى من أجل طعن الضابط جيف نيفيل فى الرقبة العام الماضي. لكن هيئة محلفين اتحاديين كبرى وجهت له فى مارس آذار تهمة الإرهاب فيما يتعلق بالهجوم.

وقال ممثلو ادعاء اتحاديون إنه فى 21 يونيو 2017 اقترب فتوحى من نيفيل فى المطار و