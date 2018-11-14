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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:17 م
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أسواق النفط العالمية ستتحول إلى التخمة فى 2019 مع تباطؤ الطلب

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:15 م
أسواق النفط العالمية ستتحول إلى التخمة فى 2019 مع تباطؤ الطلب النفط _ أرشيفية
(رويترز)
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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب على مدى 2019، فى الوقت الذى ستطغى فيه زيادة "بلا هوادة" فى الإنتاج على نمو الاستهلاك الذى يواجه خطرا من تباطؤ الاقتصاد.

وفى تقريرها الشهرى لسوق النفط، أبقت وكالة الطاقة الدولية التى مقرها باريس على توقعاتها لنمو الطلب العالمى لعامى 2018 و2019 دون تغيير عن الشهر الماضى عند 1.3 مليون برميل يوميا و1.4 مليون برميل يوميا على الترتيب، لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وهي المحرك الرئيسى لزيادة الاستهلاك العالمى للنفط.

وقالت وكالة الطاقة "بينما يقلص تباطؤ النمو الاقتصادى في بعض الدول توقعات الطلب على النفط، فإن مراجعة كبيرة بالخفض لتقييمنا للسعر لهو أمر داعم".

ومنذ مطلع أكتوبر ، انخفضت أسعار النفط بمقدار الربع إلى أقل من 70 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوياتها في 8 أشهر.

وزادت الوكالة توقعاتها لنمو إنتاج النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام و1.9 مليون برميل يوميا فى العام القادم، مقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا و1.8 مليون برميل يوميا على الترتيب.

وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط أوبك بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 31.3 مليون برميل يوميا في 2019.


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