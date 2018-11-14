أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 602 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-11-2018 بقيمة جنيهان، ويبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 602 جنيها حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:

عيار 18: 516 جنيها



عيار 21: 602 جنيه



عيار 24: 688 جنيها



الجنيه الذهب: 4816 جنيها



أوقية الذهب: 1202 دولار

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى آخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.