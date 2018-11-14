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أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 602 جنيه للجرام

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:05 ص
أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 602 جنيه للجرام مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-11-2018 بقيمة جنيهان، ويبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 602 جنيها حتى الآن.
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:
 
عيار 18: 516 جنيها
 
عيار 21: 602 جنيه
 
عيار 24: 688 جنيها
 
الجنيه الذهب: 4816 جنيها
 
أوقية الذهب: 1202 دولار
 
 
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية.
 
 
أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى آخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.
 

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