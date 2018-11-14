أسامه منير فى ضيافة جامعة عين شمس بلقاء مفتوح مع طلاب إعلام اليوم

كتب محمود راغب

يستضيف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم علوم الإتصال والإعلام بكلية الآداب، وأسرة من أجل مصر المركزية، الإعلامي أسامه منير المذيع بإذاعة " نجوم إف إم "، ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سوزان القلينى عميدة كلية الآداب و الدكتورة هبه شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام ومدير المركز الإعلامي بالجامعة وإشراف سهيل محمود حمزة أمين مساعد الجامعة لشئون القطاع وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وبحضور الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويلتقى منير مقدم برنامج " أنا والنجوم وهواك " خلال الندوة بطلاب الجامعة للإجابة عن تساؤلاتهم حول العمل الإذاعى ومقومات الإعلامى الناجح، وتضم محاور الندوة التي تحمل عنوان "الحب حياة" مفهوم المحبة التى ترتقى بالإنسان وتنشر السلام فى المجتمع.

وتشهد الندوة تكريم الإعلامي أسامه منير، كما يعرض تقرير مصور عن سيرته المهنية من إنتاج طلاب القسم.