أدنوك توقع اتفاقا إطاريا مع مبادلة لاستكشاف استثمارات بقطاع المصب

(رويترز)

وقعت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء اتفاقا إطاريا مع شركة مبادلة للاستثمار لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة فى قطاع المصب.

وقال بيان من أدنوك "بحسب الاتفاقية، سيبحث الطرفان إمكانات معالجة النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى التى تنتجها أدنوك، إضافة إلى احتمالية استخدام تقنيات الشركات التابعة لمبادلة فى معالجة منتجات شركات أدنوك الأخرى".

كان سلطان الجابر الرئيس التنفيذى لأدنوك أبلغ رويترز فى وقت سابق أن الشركة ستسعى لفرص استثمار فى الخارج بقطاع الغاز الطبيعى المسال.