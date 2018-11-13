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1148 مرشحا يتنافسون على 266 مقعدا لعضوية الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:17 م
1148 مرشحا يتنافسون على 266 مقعدا لعضوية الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ، عن استكمال الجامعة اليوم  الثلاثاء، مراحل العملية الانتخابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات وفق الجدول الزمني المحدد لها والتي تختتم الخميس المقبل  15 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط، أن الجولة الانتخابية بدأت اليوم فى الساعة العاشرة صباحاَ وتشهد منافسة 1148 مرشحا على 266 مقعد وذلك لاختيار مرشحين "الأمين والأمين المساعد "لعضوية كل لجنة والتى تشمل 7 لجان بالاتحادات الطلابية وتضم لجنة الجوالة والخدمة العامة، لجنة الأسر، اللجنة الرياضية، اللجنة الاجتماعية والرحلات، اللجنة الفنية، اللجنة الثقافية، اللجنة العلمية والتكنولوجيا، مشيرًا إلى انه تجرى غداَ الأربعاء انتخابات رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات، ويختتم العرس الانتخابى الخميس بانتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة وانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.


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