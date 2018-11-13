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وفد "BBC" يشيد بلقاء السيسى بممثلى وسائل الإعلام الأجنبية على هامش منتدى الشباب

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:00 م
وفد "BBC" يشيد بلقاء السيسى بممثلى وسائل الإعلام الأجنبية على هامش منتدى الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
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 أشاد وفد من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بما جاء فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بممثلى وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين فى القاهرة، وخاصة الـ"BBC"، وذلك على هامش منتدى شباب العالم الذى استضافته مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، مع سارة هاف بينب المدير الإقليمى لمكاتب "BBC" بالشرق الأوسط، وبسام العمدارى رئيس قسم المراسلين فى "BBC" عربى بالمركز الرئيسى فى لندن، وصفاء فيصل مدير مكتب "BBC" فى القاهرة، بحضور محمد إمام مدير عام المركز الصحفى بهيئة الاستعلامات.

ونقل وفد "BBC" تقديرهم وشكرهم لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات على ما أعلنه رئيس الجمهورية من متابعته للـ"BBC"، وعبروا عن امتنانهم أيضا على التعاون المتواصل والفعال بين "BBC" والاستعلامات، كما أبدى الوفد رغبته فى مزيد من التعاون الإعلامى مع الاستعلامات، وتطلعهم للمزيد من توفير المعلومات حول التطورات السياسية والاقتصادية فى مصر بما يتوافق مع القواعد المهنية المنظمة لعمل المراسلين الأجانب.

وأوضح الوفد أن "BBC" تعتمد على التواصل المباشر مع المسئولين فيما ينقلونه من أخبار وتقارير بصورة مباشرة، مؤكدين عدم وجود أى أجندة سياسية فى الدول التى تعمل بها، ولا تعتمد فى نشر أخبار هذه الدول على مواقع التواصل أو وسائل الإعلام المحلية.

وأشاد الوفد بمبادرة الرئيس السيسى بتكليف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بإعداد لقاءات دورية بين المراسلين الأجانب ورئيس الوزراء والوزراء، الأمر الذى سيسفر عن مردود إعلامى إيجابى للطرفين.

من جانبه، أكد رشوان أن مصر أولت اهتماما كبيرا فى السنوات الماضية بعمل المراسلين الأجانب، وتسهيل مهامهم لتوضيح ما يجرى من أحداث وتطورات خاصة الاقتصادية منها للرأى العام العالمي، حيث يتزايد عدد المراسلين الأجانب المقيمين فى القاهرة من عام لآخر، ووصل عددهم العام الماضى إلى 1200 مراسل، بينما يعمل بالقاهرة هذا العام 1350 مراسلا معتمدا لدى المركز الصحفى التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وأضاف رشوان أن المركز الصحفى يستقبل ما لا يقل عن 20 وفدا أجنبيا زائرا شهريا من مختلف دول العالم، موضحا أن بريطانيا و"BBC" تأتى فى مقدمة الدول ووسائل الإعلام الأجنبية التى تهتم بتطورات الأحداث فى مصر.


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