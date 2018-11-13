وفد إعلامى أمريكى يزور معالم مصر السياحية والتراثية بدعوة من غرفة التجارة

كتب عبد الحليم سالم

تستضيف لجنة السياحة والسفر بغرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع وزارة السياحة وفدا رفيع المستوى يضم 10 من رواد وسائل التوصل الاجتماعى والمدونين من الولايات المتحدة، للقيام بجولة شاملة في مصر تشمل مدن القاهرة والأقصر والجونة.

وقال بيان غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم إن الزيارة تهدف إلى الترويج لمصر كوجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم ووضعها كمنطقة سياحية واستثمارية جذابة وآمنة وفريدة من نوعها.

وأضاف البيان أن الزيارة الإعلامية هي نشاط مهم للجنة السياحة والسفر في غرفة التجارة الأمريكية كل عام من أجل خلق الرؤية الإيجابية نحو مصر التي تشتد في وسائل الإعلام المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي الدولية.

والزيارة تستمر من 11 نوفمبر إلى 18 نوفمبر، وتركز على اتاحة الوقت للوفد لزيارة تراث مصر الثقافي- من العصور القديمة إلى الآن بجانب المناطق الترفيهية.

ووفق برنامج الزيارة فإنها ستشمل زيارات لمعبد الأقصر في الكرنك، وهي زيارة حصرية لمعبد خونسو الذي تم تجديده حديثًا، وكذلك المواقع التاريخية في القاهرة - هضبة الجيزة وشارع المعز وجولة خاصة للمتحف المصري الكبير.

وهذا العام وللمرة الأولى، بحسب البيان من المقرر أن يزور الوفد الجونة في الغردقة، وبالتوازي مع مسار الرحلة المقرر، ستتاح الفرصة للوفد للتفاعل مع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص وكبار رواد الأعمال المصريين من بين أعضاء اتحاد غرف التجارة الأمريكية.

مما يتيح نظرة عامة مباشرة لمجتمع الأعمال في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، سيلتقون مع بعض كبار مصممي المجوهرات والأزياء في مصر، ويعرضون منتجاتهم الاستثنائية.