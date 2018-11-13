وزير المالية: قانون جديد للتجارة والإعلانات الإلكترونية بنهاية يونيو

كتبت: منى ضياء - تصوير: عمرو مصطفى

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إعداد قانون جديد للتجارة الإليكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإليكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الأخرى.

وأكد معيط خلال ندوة: "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" الذى تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء اليوم الثلاثاء، انه لا يمكن خفض اسعار الضرائب، ولكن ما نعد به هو استقرار السياسة الضريبية والجمركية.

وأشار إلى أنه تم عرض مشاكل ضريبة القيمة المضافة وندرسها ويمكن عمل اقتراحات بتعديلها لعرضها على مجلس النواب.

وقال معيط أن الحكومة حريصة على حل مشاكل الصناعة، وبداية الحل هو إدراك المشكلات، مشيرا إلى أن حل مشكلة الكهرباء تكلف نصف تريليون جنيه.

وأشار إلى مطالبة كبرى مكاتب المحاسبة لقانون ضريبة على الدخل جديد، مؤكدا إمكانية القيام بذلك فى حالة تقدمهم بطلب رسمى بذلك على ألا يتم إجراء تغيير فى سعر الضريبة الموجود حاليا، بدلا من إجراء تعديلات على القانون الحالى.