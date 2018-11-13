وزير المالية: عقود لاعبى الكرة بالملايين ولا نأخذها عليها ضرائب

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك مهن حرة كثيرة لا تسدد ضرائب مثل الأطباء ولاعبى الكرة الذين تصل عقودهم بالملايين، ولا نأخذ عليها ضرائب، وذكر فى هذا الصدد طلب أحد الأطباء مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إجراء عملية لشقيقته "كاش"، وذلك لعدم سداد ضرائب مقابلها.

وأضاف معيط، ردا على أسئلة رجال الأعمال المشاركين بعشاء عمل لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم الإثنين، أن البعض يطالب بتطبيق ضريبة تصاعدية رغم أنها بالفعل مطبقة حاليا، ولكنهم يطالبون بزيادة الشرائح مما يعنى زيادة سعر الضريبة، وهذا لن يحدث لأنه سيؤدى إلى انكماش، متابعا أعلم أن بعض رجال الأعمال يتعرضون لضرر بسبب الضرائب، ولكن هناك أيضا متهربين، مثل رجال الأعمال الذين يمتلكون 15 مصنعا بمنطقة نائية وليس لديهم سجل تجارى، ويرفضون سداد الضرائب منا اضطرنا للاستعانة بالأمن لدخول تلك المصانع ومطالبتهم بالسداد.

وعرض الوزير، خطة ميكنة مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية، قائلا إنه بالنسبة للأولى يتم حاليا وضع قانون جديد للإجراءات الضريبية الموحدة بالتعاون مع إحدى كبرى الشركات المهنية، ودمج مصلحتى القيمة المضافة والدخل، وميكنة الإجراءات، مشيرا فى هذا الإطار إلى اختيار الشركة الفائزة بمناقصة الميكنة يوم 12 من الشهر المقبل بعد تقدم 5 شركات.

أما بالنسبة للجمارك، تتضمن استراتيجية وزارة المالية عدة محاور، وهى إصدار قانون جديد للجمارك بدلا من القانون القائم، والذى صدر عام 1963، وإعادة هندسة الإجراءات ومنظومة العمل داخل المصلحة، وميكنة الإجراءات الجمركية، وتنفيذ نظام الشباك الواحد، والذى سيضم مختلف الجهات المتعلقة بالجمارك مثل الرقابة على الصادرات والواردات الحجر الصحى، مضيفا أنه تم إنشاء أول نافطة موحدة بمطار القاهرة، وهناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لميكنة كافة الخدمات، متوقعا الانتهاء منها خلال عامين أو ثلاثة.