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وزير الداخلية الفرنسية: اكتشفنا وجود متطرفين بين صفوف الشرطة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:13 م
وزير الداخلية الفرنسية: اكتشفنا وجود متطرفين بين صفوف الشرطة الشرطة الفرنسية - ارشيفية
كتب أحمد علوى
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الثلاثاء، أن بلاده اكتشفت وجود إسلاميين متطرفين ضمن صفوف الشرطة، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات بحقهم وإيقافهم عن العمل.

كما لفت الوزير، فى حديث لإذاعة "إر إم سي"، إلى أن التهديد الإرهابى لبلاده مازال موجودا ولكنه بات ضعيفا.

وتعليقا على سؤال يتعلق بـ "انزلاق بعض عناصر الشرطة الفرنسية نحو التطرف الإسلامي"، أجاب كاستانير قائلا: "تم إنذارنا بوجود عدد من أفراد الشرطة المتطرفين إسلاميا وقد تم اتخاذ الإجراءات بحقهم وايقافهم عن العمل".                                                                

وتحيى فرنسا، اليوم، الذكرى الثالثة لاعتداءات 13 نوفمبر الإرهابية، التى أدت لمقتل 130 شخصا، عام 2015.

 

 

 


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