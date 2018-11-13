وزير التنمية المحلية يوجه باستجابة العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" للمواطنين

كتب - أشرف عزوز

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقرير المتابعة الأسبوعى الثانى لمبادرة "صوتك مسموع"، التى أطلقتها الوزارة فى 23 أكتوبر الماضى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين، وسرعة حلها والتفاعل معها.

تضمن التقرير عدد الشكاوى التى تلقتها المبادرة عبر كافة الوسائل التى تم الإعلان عنها، سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أو رقم الواتس آب، أو عبر الإيميل أو الخط الساخن.



وقال اللواء محمود شعراوى، إن مبادرة "صوتك مسموع " تشمل تلقى شكاوى المواطنين فى إطار 5 محاور رئيسية، وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.



وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية سرعة استجابة العاملين بالمبادرة وفرق العمليات بالمحافظات لشكاوى المواطنين وحلها أولاً بأول فى إطار اهتمام الوزارة بخدمة المواطن.



وطالب اللواء محمود شعراوى، كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات، ببذل أقصى جهد لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم، وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.



وتبين من التقرير الذى تم عرضه على الوزير، أن عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة حتى الأسبوع الثانى عبر رقم "الواتس أب " بلغت 4250، بعد أن كانت فى الأسبوع الأول حوالى 3396 رسالة، وبلغت نسبة حلها حوالى 77%، وجار حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات.



وأشار التقرير، إلى أن عدد الرسائل التى وصلت إلى البريد الإلكترونى للمبادرة حتى الأسبوع الثانى وصلت 207 رسائل، بعد أن كانت خلال الأسبوع الأول 157 رسالة، وتم التفاعل وحلها بالكامل، كما تضمن التقرير تلقى الصفحة الرسمية للمبادرة على "الفيسبوك" 427 رسالة، وتم حل 95 % منها، وجار التعامل مع باقى الشكاوى، كما تلقى الخط الساخن للمبادرة 64 مكالمة هاتفية وتم الرد عليها.



وأكد التقرير، أنه تم التنسيق مع كافة المحافظات لسرعة تفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة، وحل الشكاوى والمشكلات الواردة بالتنسيق والتواصل المستمر مع فريق عمل المبادرة بالوزارة على مدار الساعة.



وأشار التقرير، إلى أن أكثر الشكاوى التي وردت إلى المبادرة هى القمامة والبناء المخالف والإزالات، كما كانت أكثر المحافظات استجابة لشكاوى المواطنين خلال الأسبوع الثانى هى محافظات القليوبية والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة وسوهاج، وذلك خلال كافة القنوات الخاصة بالتواصل فى المبادرة.



يذكر أن اللواء محمود شعراوى، قد أعلن يوم الثلاثاء 23-10-2018، إطلاق المبادرة التى ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، والمحور الثاني بعنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".



وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه جرت إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين، حيث تم تخصيص رقم "الواتس أب": ( 01150606783 ).



يذكر أن الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": بعنوان ( صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo )



ورقم الخط الساخن هو (15330) ويعمل طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة، والبريد الإلكترونى هو: (Info@mld.gov.eg ).