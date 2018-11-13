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وزيرة البيئة: مصر نقطة إلتقاء للدول العربية والأفريقية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:30 م
وزيرة البيئة: مصر نقطة إلتقاء للدول العربية والأفريقية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أننا قادرين أن تكون مصر نقطة التقاء للدول العربية والإفريقية خاصة بعد الإعلان في مؤتمر شباب العالم "مدينة شرم الشيخ مدينة للتكامل العربي الأفريقى"، مضيفة: "بدأنا بسر الحياة على الأرض "التنوع البيولوجي" لإثبات أن مصر نقطة الالتقاء". 
 
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ بحضوركريستيانا بالمر،  السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي وممثل الاتحاد الأفريقي هاريسون،  ووزيرة البيئة المغربية والجزائرية ونواكا ايشي ، الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي ، واينجر اندرسون رئيسى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. 
 
وأضافت وزيرة البيئة ، ناقشنا خلال الشق الإفريقى الاتجارغير المشروع في الحياة البيئة والتصحر والأراضى القاحلة ،  وكل ما يخص القارة ، مضيفة  إن  الشق الأفريقى أقل ما نقدمه للدول الإفريقية بعد مساعدتهم لمصر في استضافة المؤتمر، وسننظر للأمور التي تجعلنا نتفق لا نختلف".
 
 
 
 
 

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