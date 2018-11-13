وزارة التخطيط تشارك بمؤتمر "نحو أفريقيا متكاملة.. معاً نستطيع تحقيق الحلم"

كتب مصطفى عبد التواب

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم، ممثلاً عنها أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط بالمؤتمر الإقليمى الأفريقى السنوى لشبكة "إتش إل بي" الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا تحت عنوان "نحو أفريقيا متكاملة: معاً نستطيع تحقيق الحلم" والمنعقد بالقاهرة في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري

يهدف المؤتمر لهذا العام إلى تقوية العلاقات بين الشركات الأعضاء في المنطقة والاتفاق على خطة عمل موحدة للعام المقبل فضلاً عن مناقشة القضايا الحيوية الراهنة والتي تخص افريقيا حيث يشارك بمنتدى العام الحالي حوالى 30 من رؤساء مجالس إدارة ومديرون رفيعو المستوي من شركات اتش ال بي بأفريقيا و18 دولة من منطقة الشرق الأوسط إلى جانب مشاركة رؤساء وممثلى المكتب التنفيذي للشركة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

كانت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أكدت على اعتزاز مصر بانتمائها للقارة الافريقية مشيرة إلي الدور الذي تتخذه مصر باعتبارها في قلب القارة لتحفيز جهود واستثمارات الدول الشقيقة وتحقيق التعاون والترابط المتكامل موضحة أن استضافة مصر لمنتدى "أفريقيا 2018" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من مختلف الدول الأفريقية يأتى بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية وذلك في إطار التعاون المشترك للدول الأفريقية في تنفيذ رؤية 2063.

ومن جانبه استعرض د أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط عدداً من مؤشرات الاستثمارات الأفريقية حيث قدم نائب الوزيرة عرضاً تقديمياً بعنوان "أفريقيا في سياق عالمي" يتناول خلاله عرض ابعض المؤشرات الاقتصادية للقارة وأشار كمالى أن المؤتمر يأتى بدورته الحالية في توقيت هام لمصر بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام وذلك في إطار التوجه الاستراتيجى نحو تقوية الروابط بين مصر وأفريقيا وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بأفريقيا كمركز للاستثمارات والأعمال الدولية فضلاً عن توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بالإضافة إلي رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019

وتأتي استضافة القاهرة لمؤتمر مجموعة "إتش إل بي" مصر لهذا العام تماشيًا مع جهود الدولة للتعاون والتكامل مع البلدان الأفريقية، والتي توجت بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وما يبذل من جهود في توقيع وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، والخطوات الطموحة لكافة الوزارات على الصعيد الإفريقي لتنفيذ استراتيجية مصر 2030