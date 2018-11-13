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ننشر الخطة الدعوية لأوقاف الإسكندرية فى شهر ربيع والاحتفال بالمولد النبوى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:00 ص
ننشر الخطة الدعوية لأوقاف الإسكندرية فى شهر ربيع والاحتفال بالمولد النبوى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، خطة دعوية جديدة لشهر ربيع الأول والاحتفال بالمولد النبوى الشريف تحت عنوان "رسول الإنسانية".

تبدأ اليوم الفعاليات بندوة بعنوان "النبى الإنسان يكرم الإنسان"، 5 ربيع أول، محاضرة بعنوان "النبى الإنسان وحماية الأرواح"، وفى 6 ربيع أول محاضرة بعنوان "النبى والحفاظ على عقول الإنسان وعرضه وماله"، وفى 7 ربيع "النبى وإنسانيته فى الحرب، وبـ10 ربيع "النبى وإنسانيته مع أبنائه وزوجاته"، و11 ربيع "النبى وإنسانيته مع أطفال الصحابة"، و12 ربيع "إنسانيته مع المرأة"، 13 ربيع "إنسانيته مع كبار السن"، 14ربيع "إنسانيته فى التعليم"، 17 ربيع "إنسانية النبى مع العصاة"، 18 ربيع إنسانية النبى مع غير المسلمين، 10 ربيع "النبى ورحمته بالحيوان"، 20 ربيع "إنسانية النبى مع الضعفاء والخدم"، 21 ربيع "توجيهات النبى فى الحفاظ على البيئة"، 24 ربيع "شمائل النبى"، 25 ربيع "وقفة مع أخلاق النبى"، 26 ربيع "أثر إنسانيته على صحابته الكرام"، 27 ربيع " كيف نتأسى برسول الله"، 28 ربيع " هدى النبى فى العيادات".

على أن تشمل الخطة الدعوية لقاء بجامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، ومدارس التربية والتعليم، والشئون الاجتماعية، و11 لقاء بالتعاون مع الهيئة لقصور الثقافة، 50 لقاء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ولقاء مع الشركة القابضة لمياه الشرب ومركز اعلام الجمرك، و4لقاءات بنوادى الإسكندرية.

وتشمل الأمسيات 20 مسجدا بكل إدارة يتم تغييرها كل أسبوع فى 11 إدارة خلال 4 أسابيع لتصل إلى 880 امسية خلال شهر ربيع اول بمساجد الإسكندرية.


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رسول الانسانية




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