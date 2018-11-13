نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد دمار منازلهم فى حرائق كاليفورنيا

كتبت - سالى حسام

شن العديد من نجوم هوليود هجمات على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد احتراق منازل العديد منهم فى حرائق كاليفورنيا، بينما الرئيس الأمريكى يشكر رجال الإطفاء على جهودهم.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فإن الرئيس الأمريكى كان كتب على تويتر شكر لرجال الإطفاء وهجوم على إدارة الغابات فى ولاية كاليفورنيا قائلا: "لا يوجد سبب لهذه الحرائق الضخمة سوى أن إدارة الغابات سيئة للغاية، مليارات من الدولارات يتم إعطائها سنويا للإدارة ومع ذلك يفقد الكثيرون حياتهم، وكل هذا بسبب الإدارة السيئة.. أصلحوا هذا الأن وإلا لن يكون هناك أموال من الحكومة".

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018

وجاء الرد على ترامب من عدد من المشاهير فى هوليوود وعلى رأسهم "كيتى بير" التى كتبت فى تغريدة "هذا الرد بلا قلب، كثير من العائلات الأمريكية الطيبة فقدت منازلها بينما أنت تكتب هذه التغريدة".

This is an absolutely heartless response. There aren’t even politics involved. Just good American families losing their homes as you tweet, evacuating into shelters. https://t.co/DJ4PN26bLZ — KATY PERRY (@katyperry) November 10, 2018

فيما قالت المخرجة أفا دوفيرنى "هذا الرجل متخلف، لن أوقف عن قول هذا".

This man is demented. Never stop saying it. https://t.co/EmjA7gLoVA — Ava DuVernay (@ava) November 10, 2018

أما المطرب نيل يونج والذى فقد منزله فى الحرائق فنشر بيانا على موقعه الخاص ينفى فيه اتهامات ترامب لإدارة الغابات، وقال أيضا إنه يتمنى من الحزب الديمقراطى الذى فاز بمجلس النواب، أن يقوم بعمل اللازم لإيقاف ترامب.

وقال يونج "كاليفورنيا فى حالة هشة ليس بسبب إدارة الغابات ولكن بسبب التغير المناخى والذى يمدد فترة الجفاف فى المنطقة".



حريق منزل جيرارد باتلر

ومن المعروف أن نيل يونج لم يكن الوحيد الذى فقد منزله فى الحريق، حيث نشر جيرارد باتلر صورة سيلفى لمنزله المحترق، وكذلك أعلنت مايلى سايرس دمار منزلها، فيما قامت كيم كارداشيان بإخلاء منزلها.

ومع ذلك فإن تغريدة ترامب لا تحدد بالاسم الجهة المقصودة من هجماته، وذلك فى الوقت الذى تخطى فيه عدد ضحايا الحرائق 44 قتيلا بحسب الصحيفة.