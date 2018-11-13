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نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد دمار منازلهم فى حرائق كاليفورنيا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:17 ص
نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد دمار منازلهم فى حرائق كاليفورنيا ترامب - حرائق كاليفورنيا
كتبت - سالى حسام
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شن العديد من نجوم هوليود هجمات على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد احتراق منازل العديد منهم فى حرائق كاليفورنيا، بينما الرئيس الأمريكى يشكر رجال الإطفاء على جهودهم.
 
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فإن الرئيس الأمريكى كان كتب على تويتر شكر لرجال الإطفاء وهجوم على إدارة الغابات فى ولاية كاليفورنيا قائلا: "لا يوجد سبب لهذه الحرائق الضخمة سوى أن إدارة الغابات سيئة للغاية، مليارات من الدولارات يتم إعطائها سنويا للإدارة ومع ذلك يفقد الكثيرون حياتهم، وكل هذا بسبب الإدارة السيئة.. أصلحوا هذا الأن وإلا لن يكون هناك أموال من الحكومة".
 
وجاء الرد على ترامب من عدد من المشاهير فى هوليوود وعلى رأسهم "كيتى بير" التى كتبت فى تغريدة "هذا الرد بلا قلب، كثير من العائلات الأمريكية الطيبة فقدت منازلها بينما أنت تكتب هذه التغريدة".
 
فيما قالت المخرجة أفا دوفيرنى "هذا الرجل متخلف، لن أوقف عن قول هذا".
 
أما المطرب نيل يونج والذى فقد منزله فى الحرائق فنشر بيانا على موقعه الخاص ينفى فيه اتهامات ترامب لإدارة الغابات، وقال أيضا إنه يتمنى من الحزب الديمقراطى الذى فاز بمجلس النواب، أن يقوم بعمل اللازم لإيقاف ترامب.
 
وقال يونج "كاليفورنيا فى حالة هشة ليس بسبب إدارة الغابات ولكن بسبب التغير المناخى والذى يمدد فترة الجفاف فى المنطقة".
 
حريق منزل جيرارد باتلر
حريق منزل جيرارد باتلر
 
ومن المعروف أن نيل يونج لم يكن الوحيد الذى فقد منزله فى الحريق، حيث نشر جيرارد باتلر صورة سيلفى لمنزله المحترق، وكذلك أعلنت مايلى سايرس دمار منزلها، فيما قامت كيم كارداشيان بإخلاء منزلها.
 
ومع ذلك فإن تغريدة ترامب لا تحدد بالاسم الجهة المقصودة من هجماته، وذلك فى الوقت الذى تخطى فيه عدد ضحايا الحرائق 44 قتيلا بحسب الصحيفة.

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ترامب

حرائق كاليفورنيا

هوليوود

نيل يونج

جيرارد باتلر

مايلى سايرس




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