موظف يستدرج طفلة عمرها 4 سنوات ويهتك عرضها فى حديقة برتقال بطوخ

تجرد موظف من مشاعر الرحمة والإنسانية وقام باستدراج طفلة عمرها 4 سنوات، أثناء خروجها من الحضانة بإحدى قرى مركز طوخ وهتك عرضها وسط إحدى حدائق البرتقال وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من "م" والد الطفلة تدعى "هـ" 4 سنوات، بقيام المدعو "م" 55 عامًا، موظف، باستدراج نجلتها الطفلة إلى إحدى حدائق البرتقال، وتجريدها من ملابسها وهتك عرضها.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قدوم المجنى عليها من الحضانة شاهدها المتهم ويسكن جار أسرتها فى المنزل واستدرجها بحجة إعطائها برتقال من حديقة ملكه، وعندما ذهبت معه جردها من ملابسها وأخذ فى ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وهتك عرضها، وبعدها قام بالسماح لها بالعودة للمنزل.

وعندما روت الطفلة لوالديها ما حدث توجهوا بها إلى المستشفى ثم إلى مركز شرطة طوخ لتحرير المحضر اللازم، وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.