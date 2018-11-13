موسكو تعلن استعدادها لإعادة النظر فى معاهدة الصواريخ مع واشنطن

موسكو (أ ش أ)

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده مستعدة للنظر فى معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا، والمبرمة بين موسكو وواشنطن.

وأضاف تشيجوف- فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)- أن موسكو مستعدة للحديث عن تعديل المعاهدة أو استبدالها بمعاهدة جديدة.

وحول اقتراح واشنطن شمول المعاهدة المعدلة للصين بسبب مخاوفها من برنامج بكين الصاروخى، تساءل تشيجوف "لماذا تتخوف الولايات المتحدة من ذلك أكثر منا؟".. مشيرا إلى أن روسيا لها حدود برية طويلة مع الصين، بخلاف الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن، فى وقت سابق، عزمه على الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة مع روسيا بانتهاك بنود المعاهدة.

وفى هذا الإطار، أعربت معظم الدول عن قلقها إزاء قرار واشنطن الخروج من المعاهدة، التى تعتبر من أهم ركائز الاستقرار الاستراتيجى فى العالم.