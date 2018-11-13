موجز 10 مساء.. سقوط أمطار غزيرة على مدن الإسكندرية والقليوبية ووجه بحرى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: شهدت بعض مدن محافظة القليوبية منها بنها وكفر شكر وطوخ، منذ قليل سقوط أمطار غزيرة، وتحولت الشوارع إلى برك طينية وخاصة فى المناطق النائية بالمدن، حيث تراكمت المياه بمناطق التجمعات. و كثفت أحياء الإسكندرية أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بمنع وجود تجمعات وتراكمات المياه فى الطرق والشوارع الرئيسية، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى وذلك بعد أن شهدت الاسكندرية هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة مساء اليوم.

كثفت أحياء الإسكندرية أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بمنع وجود تجمعات وتراكمات المياه فى الطرق والشوارع الرئيسية، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى وذلك بعد أن شهدت الاسكندرية هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة مساء اليوم.

شهدت بعض مدن محافظة القليوبية منها بنها وكفر شكر وطوخ، منذ قليل سقوط أمطار غزيرة، وتحولت الشوارع إلى برك طينية وخاصة فى المناطق النائية بالمدن، حيث تراكمت المياه بمناطق التجمعات.

استمرار لحالة الطقس غير مستقر الذى تشهده أغلب أنحاء الجمهورية، فى ظل استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع الخبراء أن يسود البلاد طقس غير مستقر نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، الاتفاق مع سانتياجو سولارى المدير الفنى للفريق الملكى على استمراره فى مهمته لمدة 3 سنوات مقبلة.

نجحت إدارة النادى الأهلى، فى الاتفاق مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول على التجديد رسميًا بعد الاتفاق النهائى بين الطرفين على كل بنود التعاقد.

استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إساءة النائبة الكويتية صفاء الهاشم لمصر ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قائلة: "لا ننكر فضل مصر من الخليج العربى إلى المحيط الأطلسى، ومن ينكر فضلها إنسان جاحد، والسفيرة نبيلة مكرم لم تتفوه بأى كلمة تسىء للشعب الكويتى".

التقى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فى مكتبه اليوم بحضور محمد إمام مدير عام المركز الصحفى، سارة هاف بينى المدير الإقليمى لمكاتب الـ BBC بالشرق الأوسط، وبسام العمدارى رئيس قسم المراسلين فى الـ BBC عربى بالمركز الرئيسى فى لندن، وصفاء فيصل مدير مكتب الـ BBC فى القاهرة.

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إيطاليا على هامش مؤتمر باليرمو لحل الأزمة الليبية، وتأكيد الرئيس السيسي دعم مصر لعودة الاستقرار والأمن فى ليبيا.

فى إشارة من وزارة البيئة، لأهمية استخدام المواد صديقة البيئة، وضرورة التوجه إلى سياسة إعادة التدوير، والتقليل من استخدام المواد البلاستيكية، استقبلت الوزارة المشاركين بفعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى، المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، بتوزيع أجندات وأقلام مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، وقش الأرز، بالإضافة إلى إعادة تدوير اللافتات الخاصة بمؤتمر شباب العالم، لإعادة استخدامها كلافتات لمؤتمر التنوع البيولوجى، بالإضافة إلى الاعتماد على استخدام الأكواب المصنوعة من الورق المقوى، وزجاجات مصنوعة من "الاستانلس".

تشهد محافظة مطروح، خلال فترة المساء، سقوطاً للأمطار المتوسطة، بشكل متقطع، مصحوبة بأصوات الرعد والبرق، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالى، مصحوبة بانخفاض خفيف فى درجات الحرارة.

تشهد محافظة مطروح، خلال فترة المساء، سقوطاً للأمطار المتوسطة، بشكل متقطع، مصحوبة بأصوات الرعد والبرق، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالى، مصحوبة بانخفاض خفيف فى درجات الحرارة.

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شهد فعاليات حفل إطلاق التقرير الجديد للبنك الدولي حول "التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تحت عنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى ومصابين، محذرةً من التبعيات السلبية الخطيرة لمواصلة تلك الدائرة المفرغة من التصعيد فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

شب حريق هائل بمصنع موبيليا، فى شارع جمال عبد الناصر بحى السلام أول فى القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بـ 12 سيارة للإطفاء و2 لودر.

انتهت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة الوزارية الإفريقية، المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، بمدينة شرم الشيخ، وذلك بإعلان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اعتماد اعلان المشروع الوزارى الأفريقى بإجماع الحضور فى الجلسة الختامية للقمة، بشأن استعادة النظم الايكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود واولويات افريقيا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجى.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كثيرا من التساؤلات حدثت حول ما إذا كان مشروع تطوير التعليم مشروع شخص أم دولة، مؤكدا أن إصلاح التعليم هو مشروع دولة ومجتمع ، ولكن من الطبيعى أن يحدث التغيير مخاوف البعض .