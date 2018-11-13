video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية صلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 
الفجر 4:49   ص
 
الظهر 11:39
 
العصر 2:40
 
المغرب 5:02
 
العشاء 6:21
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 
الفجر 4:55 ص
 
الظهر 11:44
 
العصر 2:43
 
المغرب 5:04 م
 
العشاء 6:25 م
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 
الفجر 4:45
 
الظهر 11:35
 
العصر 2:35 م
 
المغرب 57: 4 م
 
العشاء 6:16 م
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 
الفجر 4:35 ص
 
الظهر 11:27
 
العصر 2:31 م
 
المغرب 4:53 م
 
العشاء 6:11 م
 
 

 مواقيت الصلاة فى أسوان

 
الفجر 4:39 ص
 
الظهر 11:33
 
العصر 2:41 م
 
المغرب 5:04 م
 
العشاء 6:19
 
 
 

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية أبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
 
مكة
 
الفجر 5:07 ص
 
الظهر 12:05
 
العصر 3:17 م
 
المغرب 5:43 م
 
العشاء 6:55 م
 
 
 
المدينة المنورة
 
الفجر 5:10 ص
 
الظهر 12:06
 
العصر 3:14 م
 
المغرب 5:40 م
 
العشاء 6:52 م
 
 
 
الرياض
 
الفجر 4:42 ص
 
الظهر 11:38
 
العصر 2:45 م
 
المغرب 5:12 م 
 
العشاء 6:24 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 
الفجر 4:33
 
الظهر 11:25
 
العصر 2:26 م
 
المغرب 4:49
 
العشاء 6:06 م
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبوظبى

 
الفجر 5:12 ص
 
الظهر 12:07
 
العصر 3:15 م
 
المغرب 5:38 م
 
العشاء 6:54 م
 
 

 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

 
الفجر 5:24 ص
 
الظهر 12:12
 
العصر 3:05 م
 
المغرب 5:27 م 
 
العشاء 6:50
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت

 
الفجر 4:41 ص
 
الظهر 11:33
 
العصر 2:34 م
 
المغرب 4:55 م
 
العشاء 6:15 م
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12-11-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة