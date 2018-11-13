مهاجرو أمريكا الوسطى يعبرون الجبال والوديان للوصول للولايات المتحدة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

عبر مهاجرو أمريكا الوسطى اليوم الثلاثاء، الجبال والوديان بحدود المكسيك بهدف الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



جانب من فرار المهاجرين

وعلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية.

وأصدر ترامب أمرا يوم الجمعة، وأصبح ساريا يوم السبت، مما يعنى أن المهاجرين سيضطرون إلى تقديم أنفسهم إلى منافذ الدخول الأمريكية ليصبحوا مؤهلين للجوء وعليهم اتباع اللوائح الأخرى التى تم الكشف عنها يوم الخميس والتى تستهدف الحد من طلبات اللجوء.

وقال خوليو سيزار (30 عاما) من هندوراس "لا يهم اللوائح التى تفرضها حكومة (ترامب) فلا يمكننا العودة إلى بلادنا، لدى رصاصة فى ذراعى وأخرى فى كتفى، إذا عدت إلى بلدى، فسيكون من الأفضل أن أذهب إلى هناك فى تابوت".



جانب من المهاجرين



جانب من سور المكسيك



جانب من عمليات الفرار



سور المكسيك