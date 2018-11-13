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مهاجرون غير شرعيين يتسللون لبريطانيا مستغلين ضعف نقاط التفتيش الحدودية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:00 ص
مهاجرون غير شرعيين يتسللون لبريطانيا مستغلين ضعف نقاط التفتيش الحدودية مهاجرين - أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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كشف تقرير عن أن مهاجرين يحاولون التسلل إلى بريطانيا يستغلون نقص أعداد العاملين فى نقاط التفتيش الحدودية.

وبحسب صحيفة "الديلى ميل" البريطانية فإن ضباطا بأحد الموانئ أخبروا مفتشين أن المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد على نحو غير شرعى قد أعدوا خططهم للاستفادة من محدودية موارد قوات الحدود.

واشتكى الضباط من أن جماعات المهاجرين غير الشرعيين لديهم استعدادات ومعلومات أفضل مما لدى القائمين على عمليات التفتيش أنفسهم، وقد وردت التحذيرات فى سياق تقييم لمدى كفاءة وفعالية إدارة الجمارك والهجرة فى الموانئ المنتشرة على طول الساحل الجنوبى.

ولدى نشر التقرير، قال كبير مفتشى الحدود والهجرة، ديفيد بولت: "أقرّ بأن قوة الحدود تتعامل مع العديد من التحديات، ليس فقط على طول الساحل الجنوبى ولكن على المستوى الوطني، وقد ذادت صعوبة المهمة التى تقوم بها تلك القوة بوجوب التهيؤ لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى دون وضوح ما قد يعنيه ذلك من تغييرات.

وفحص التقرير موانئ: دوفر، نيوهافن، بورتسموث، ساوثهامبتون، بول و بليموث ، إضافة إلى تغطية عدد من الموانئ الصغيرة والمرافئ على طول الساحل الجنوبى؛ وقد تم رفع قوة العاملين بالأربعة موانئ التى غطاها التقرير.  


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