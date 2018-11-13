مهاب مميش: عبور 47 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 47 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة 1.9 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "thelessl elbiba" التى ترفع علم سنغافورة، بحمولة 152 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سريلانكا.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.3 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول، "nebtun" بحمولة 163 ألف بخط البترول سوميد.