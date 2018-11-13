مقتل 3 مدنيين بمالى فى هجوم انتحارى استهدف مقاولين للأمم المتحدة

وكالات الأنباء

قتل 3 مدنيين ماليين على الأقلّ وأصيب 4 أجانب بجروح فى هجوم انتحارى استهدف فى مدينة غاو فى شمال مالى شركة لنزع الألغام متعاقدة مع الأمم المتحدة وتبنّته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، كما أفادت مصادر متطابقة.

وقالت وزارة الأمن والحماية المدنية فى بيان إنه "قرابة الساعة الثامنة مساء (بالتوقيت المحلى وت غ) اقتحمت سيارة مفخخة رباعية الدفع باحة مسكن فى الحى رقم ثمانية فى غاو على طريق واباريا. لقد أسفر انفجار العبوة الناسفة التى كانت موضوعة داخل السيارة المذكورة عن مقتل 3 مدنيين وإصابة إثنين آخرين بجروح، وفقاً لحصيلة مؤقتة".

وأضاف البيان أنّ "الانفجار ألحق أيضاً أضراراً فى المنازل المجاورة".

بدوره قال مسؤول منتخب محلى إنّ "مدنيين ماليين يقطنون قرب المسكن المستهدف أو كانوا مارّين بقربه قتلوا" فى الهجوم، مؤكّداً أن مدنيين إثنين على الأقل قتلا فى الهجوم.

من جهته قال مصدر دبلوماسى غربى إنّ أربعة أجانب هم "اثنان من كمبوديا وواحد من جنوب أفريقيا وآخر من زيمبابوى يعملون فى شركة لإزالة الألغام متعاقدة مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام+ أصيبوا بجروح الإثنين خلال هجوم إرهابى فى جاو".