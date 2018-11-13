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مفتيا لبنان والقدس يدينان العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:21 ص
مفتيا لبنان والقدس يدينان العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان
بيروت (أ ش أ)
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أدان مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، العدوان الإسرائيلى الذى يستهدف قطاع غزة، واصفا إياه بـ "الجريمة المتكررة من جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل".

وأكد مفتى لبنان، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن معاناة الشعب الفلسطينى المأساوية فى غزة، تحتم على جميع المسلمين والعرب التضامن مع الشعب الفلسطينى ودعمه لمواجهة العدوان الذى ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين والإنسانية جمعاء، معتبرا أن إغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطينى فى أرضه "واجب شرعي".

وأعرب دريان، عن تحيته للشعب الفلسطينى لـ "مقاومته وصموده فى وجه العدوان الإسرائيلى الذى يحتل الأرض والمقدسات ويشوه الوجود والتاريخ فى فلسطين".. مناشدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية، المسارعة إلى نجدة الشعب الفلسطينى وإغاثته وإقرار حقه بالعيش بأمن وسلام فى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

كما ندد المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين بجرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال حسين - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ - "إن هذا العدوان لا يعبر إلا عن بربرية الاحتلال ونازيته وغطرسته وتعنته غير المبرر، وهو جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الدينية والإنسانية".
وأضاف أن جرائم الاحتلال تأتي ضمن مسلسل القمع والإجرام الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء ما يظهر الوجه الحقيقي للمحتل المستخف بدماء أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا غير آبه بالقوانين والأعراف الدولية ولا القيم الإنسانية.
وطالب الأمتين العربية والإسلامية بخاصة والعالم بأسره ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الغاشم على أبناء غزة الأبرياء الذين يتعرضون لأبشع جرائم الحرب والحصار منذ ما يزيد على 10 سنوات على مرأى من العالم ومسمعه.
كما طالبهم بالعمل على ثني سلطات الاحتلال الإسرائيلي عما تخطط له من إبادة للفلسطينيين والوقوف في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تمارس القتل والدمار والخراب، ووضع حد لهذه التصرفات الإجرامية، وإزالة الحصار الخانق نهائياً عن أهل غزة، واتخاذ القرارات العملية لدرء الموت المحقق الذي يحلّق فوق رؤوس المدنيين العزل إلا من إيمانهم بالله الواحد القهار.


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