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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:34 م
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مصرع معلم تناول قرص غلة لمرورها بأزمة نفسية بدمياط

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:05 م
مصرع معلم تناول قرص غلة لمرورها بأزمة نفسية بدمياط جثة
دمياط عبده عبد البارى
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لقى معلم بإحدى مدارس إدارة الزرقا التعليمية بمحافظة دمياط مصرعه نتيجة تناوله قرص حفظ القمح لسوء حالته النفسية بدائرة مركز الزرقا بمحافظة دمياط .

تلقى اللواءطارق مجاهد مدير أمن دمياط إخطارا من مستشفى الزرقا المركزى  يفيد باستقبال المستشفى "م . ت . ا" 38 سنة، معلم ومقيم بقرية ميت الخولى دائرة المركز مصابا بحالة تسم.

بالانتقال والفحص وسؤال أهليته أفادوا بتناوله قرص لحفظ القمح لمروره بحاله نفسية، ونقلت على إثر ذلك إلى المستشفى ولم يتهموا أحد .

وفشل جهود أطباء المستشفى فى علاجه فتم نقله بسيارة اسعاف الى مستشفى دمياط العام لتلقى العلاج بقسم السموم وفشلت جهود الأطباء في إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة. 

 

 


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