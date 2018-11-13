مصرع شخص وإصابة 2 آخرين نتيجة تصادم سيارتين بقنا

قنا - وائل محمد

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى خلاطة، على طريق قفط - الأقصر الصحراوي الشرقي، بجوار كمين العقب.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى خلاطة على طريق قفط - الأقصر الصحراوي الشرقي بجوار كمين العقب، وأسفر عن مصرع محمد الصادق حسين محمد، 45 عامًا، مقيم بمركز إدفو بأسوان، والمصابين جار التعرف عليهما.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.



