video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين نتيجة تصادم سيارتين بقنا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:54 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين نتيجة تصادم سيارتين بقنا حادث تصادم - أرشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى خلاطة، على طريق قفط - الأقصر الصحراوي الشرقي، بجوار كمين العقب.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى خلاطة على طريق قفط - الأقصر الصحراوي الشرقي بجوار كمين العقب، وأسفر عن مصرع محمد الصادق حسين محمد، 45 عامًا، مقيم بمركز إدفو بأسوان، والمصابين جار التعرف عليهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤبد لـ3 أشخاص لقتلهم شخصا وإلقاء جثته بالزراعات بقنا

حوادث الطرق

قنا اليوم

اخبار محافظات

مركز قفط




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة