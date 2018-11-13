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مصرع سائق وكهربائى داخل بئر مياه فى أبوكبير بالشرقية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:48 م
مصرع سائق وكهربائى داخل بئر مياه فى أبوكبير بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقى سائق وكهربائى، من محافظة بنى سويف مصرعهما منذ قليل، داخل بئر مياه بعزبة نوارة التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة أبوكبير، لتحقيق برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، للتحقيق بإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام نيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوكبير بمصرع كل من "طه م" وعلاء ع" الأول كهربائى والثانى سائق، من محافظة بنى سويف، يعملان بمشروع مياه بعزبة نوارة التابعة لقرية أبو يسن مركز أبوكبير من قبل مقاول، وأثناء قيامهما بمشاهدة توصيل المياه سقط بهما حديد بئر المياه ولقيا مصرعهما غرقا، وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهرى لاستخراجهما، وإخطار النيابة العامة.


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