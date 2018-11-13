video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أفغانى: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:23 ص
مسئول أفغانى: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى
كابول(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد هارون تشاخانصورى المتحدث باسم الرئيس الأفغانى أشرف غنى، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وفقا للدستور الأفغانى، والموعد الذى حددته لجنة الانتخابات المستقلة.

وقال تشاخانصورى- فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "طلوع" الأفغانية- "إن الاستمرار فى العملية الديمقراطية أمر لابد منه، وأى مقترح آخر غير إدراة الأفغان المحددة فى دستورنا يعد ببساطة أمرا غير مقبولا".

ومن جانبه، قال المستشار الرئاسى فاضل فضلى "إن التزام الحكومة الأفغانية بإجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل أمر لا يتزعزع، مشيرا إلى أنه سيتم الالتزام بالموعد الذى حددته لجنة الانتخابات المستقلة، وبالجدول الزمنى بمجرد تحديده".

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى 20 أبريل القادم، إلا أنه لم يتم بعد تحديد الجدول الزمنى للانتخابات.

وكانت  صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تبحث ما إذا كانت ستضغط على الحكومة الأفغانية لتعليق الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث تسعى واشنطن إلى إشراك طالبان فى محادثات لإنهاء الحرب التى دامت 17 عامًا.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى، أن إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة، وهى واحدة من عدة خيارات ينظر فيها المسؤولون الأمريكيون، هى علامة على إصرار الإدارة فى محاولات للتوسط فى صراع سياسى أنهك ثلاثة رؤساء أمريكيين متعاقبين.

وأضافت الصحيفة أن ممارسة الضغط لتعليق الانتخابات الرئاسية الأفغانية، المقرر لها أبريل المقبل، يقال إنها فكرة تم طرحها من قبل المبعوث الأمريكى الخاص زلماى خليل زاد فى محادثات مع مختلف أصحاب المصلحة والوسطاء، ويفترض أنها ستكون خطوة مثيرة للنزاع بعد أن عززت الولايات المتحدة الديمقراطية فى أفغانستان.

وتوقعت الصحيفة أن الفكرة ستُقابل بالمعارضة من قبل لاعب رئيسى وهو الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى، الذى من المتوقع أن يسعى لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

وأكدت الصحيفة أن الضغط على أفغانستان لتأجيل الانتخابات من شأنه أن يخلق فجوة بين واشنطن وكابول.. مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى تحتاج فيه الحكومة الأفغانية إلى دعم عسكرى ومالى أمريكى إلا أن القرار النهائى سيُتخذ من قبل القادة الأفغان الذين يشعرون بالقلق من النفوذ الأمريكي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المبعوث الخاص للولايات المتحدة حول أفغانستان يعتزم زيارة موسكو

دبلوماسى روسى: تأجيل لقاء موسكو حول أفغانستان بسبب موقف كابول

مقتل 3 أشخاص بينهم مسؤول حكومى فى انفجار غرب أفغانستان

افغانستان

انتخابات الرئاسه فى افغانستان

الانتخابات الرئاسيه الافغانيه

اخبار افغانستان




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة