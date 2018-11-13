مسئولون : حكومة بلغاريا لن توقع على ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة

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كشف مسئولون فى حكومة بلغاريا النقاب اليوم الاثنين عن أن بلادهم لن توقع على ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن البرلمان البلغارى سوف يجتمع بعد غد الأربعاء من أجل مناقشة موقف الحكومة من هذا الميثاق والذى ينص على توفير الحماية للمهاجرين.

وصرح تسفيتان تسفيتانوف زعيم حزب "GERB" فى بلغاريا ذى الاتجاهات اليمينية عقب إجتماع مع شركائه فى الائتلاف الحاكم بأن حكومة صوفيا لن تنضم الى الميثاق الدولى بشأن الهجرة والذى تم الانتهاء من صياغته تحت رعاية الأمم المتحدة فى شهر يوليو الماضى ، على أن يتم إقراره رسميا فى المغرب فى شهر ديسمبر المقبل.

تجدر الاشارة الى أن بلغاريا إتخذت موقفا صارما إزاء تدفق اللاجئين الى أوروبا ، حيث أغلقت حدودها مع تركيا بالأسلاك الشائكة للحد من وصولهم الى أراضيها بشكل غير مشروع.