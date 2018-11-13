مسؤول: نيجيريا ستزيد إنتاجها إلى 1.8 مليون برميل يوميا فى 2019

(رويترز)

قال مايكانتى بارو، العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية النيجيرية، اليوم الثلاثاء، إن نيجيريا ستزيد إنتاجها النفطى إلى 1.8 مليون برميل يوميا فى 2019 وسترفع إنتاج المكثفات إلى 0.5 مليون برميل يوميا.

وأبلغ مايكانتى بارو رويترز، أن إنتاج نيجيريا الحالي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا من النفط و0.4 مليون برميل يوميا من المكثفات.

وأضاف العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية النيجيرية، أنه يتوقع أن توقع الشركة صفقات مع اتحادات شركات هذا الشهر لإصلاح مصافيها النفطية التى عانت من إهمال طويل.