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محافظ كفرالشيخ يوجه بتطوير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:00 م
محافظ كفرالشيخ يوجه بتطوير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تطوير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة وتطبيق نظم المتابعة ونظام إدارة المؤسسات المتكامل، وتحسين آداء العمل، وآليات العمل خلال الفترة القادمة، مع المهندس أشرف الدقدوقى، مدير مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بالمحافظة، وبعض العاملين بالمركز.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على تطوير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، وتطوير آداء العمل ورفع مستوى كفاءة العاملين، وتفعيل دور الإدارات الفرعية بما يتناسب مع احتياجات العمل، والإستخدام الأمثل للبرامج والأنظمة، لافتاً الى تطبيق نظم إدارة المؤسسات المتكاملة لميكنة المخاطبات والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تطبيق نظام المتابعة وميكنة البيانات بقطاعات المحافظة المختلفة، وعرض تقرير شهرى بأعمال مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، وحصر الإنجازات والمشروعات القائمة والمراد تنفيذها، وحصر الصعوبات والاحتياجات بكل القطاعات، فضلاً عن عمليات الإصلاح الإداري، بما يضمن تقديم عرض مختصر وشامل لكل المعلومات بجميع قطاعات المحافظة.

وعلى جانب آخر بحث محافظ كفرالشيخ، مع الدكتور عمرو دوير، عضو مجلس النواب عن دائرة قلين ودسوق، مشاكل وطلبات المواطنين بقلين ودسوق، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة،كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفرالشيخ.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام ، مؤكداً أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.

ومن جانبه أكد الدكتورعمرو دوير، على تواصله مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمه المستمر من أجل خدمة أهالي محافظة كفرالشيخ، وكذا في التعامل مع كافة الوزارات لاستكمال المشروعات التي تم البدء فيها وحل المشكلات التي تتعلق بالمحافظة.

 

 

 


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